Começou com uma bomba e terminou num passeio tranquilo a caminhada do FC Porto no jogo com o Sintrense, disputado em Massamá, referente à terceira jornada da Taça de Portugal, a primeira com equipas da Liga.Sérgio Conceição mostrou respeito pelo adversário do Campeonato de Portugal (4º escalão) e apresentou uma equipa competitiva.