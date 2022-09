Ao terceiro jogo pelo Benfica marcou o primeiro golo. Há quase um ano que não o fazia. Draxler chegou como estrela mas tem mostrado muita humildade e vontade de recuperar o tempo perdido, o que tem contagiado o colegas de equipa, sabe o CM.



O campeão do Mundo pela Alemanha chegou à Luz no último dia do mercado para relançar a carreira que estava estagnada no PSG.









