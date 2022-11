Draxler vai jogar. É um jogador de muita qualidade e pode ser muito importante para nós na segunda metade da época. Será uma grande arma para nós”. Foi esta a garantia dada por Roger Schmidt, treinador do Benfica, no lançamento do jogo deste sábado (20h45) em casa com o Penafiel, em jogo da segunda jornada do grupo C da Taça da Liga.









