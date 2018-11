Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Drogba despede-se dos relvados com derrota na final da Taça dos Estados Unidos

Avançado costa-marfinense encerra carreira recheada de títulos aos 40 anos.

Por Lusa | 11:49

O avançado costa-marfinense dos Phoenix Rising, Didier Drogba, terminou a carreira futebolística aos 40 anos, na quinta-feira, com uma derrota frente ao Louisville, por 1-0, na final da Taça dos Estados Unidos.



O golo da vitória da formação do Kentucky foi assinado por Luke Spencer, aos 62 minutos.



O jogador costa-marfinense estreou-se como profissional aos 20 anos ao serviço do Le Mans, tendo depois passado por Guingamp, Marselha, Chelsea, Shanghai Shenhua, Galatasaray, Montreal Impact e, por último, o Phoenix Rising.



Ao serviço do Chelsea, Drogba venceu quatro campeonatos, três Taças da Liga, quatro Taças de Inglaterra e duas Supertaças e, com a camisola do Galatasaray, conquistou um campeonato, uma Supertaça e ainda uma Taça da Turquia.



Vestiu a camisola da seleção em 105 ocasiões, tendo participado nos Mundiais de 2006, 2010 e 2014. Participou também participado em cinco edições da Taça das Nações Africanas