Duelo entre Espanha e Portugal termina com nulo

Num só dia, de Espanha chegaram bons ventos e um casamento. Por bons ventos, entenda-se de fortuna, porque foi com mais sorte do que juízo que Portugal saiu da visita a Madrid com um empate que acaba por ser injusto para a equipa de Luis Enrique - a ‘Roja’ dominou por completo, mas falhou na hora de atirar à baliza.Desde logo, o jogo trouxe um pouco o que se esperava: a posse de bola foi quase sempre da Espanha, Portugal em 4x2x3x1 com muitas dificuldades em sair do cordão imposto pelos vizinhos, pretendia surpreender em modo raposa ágil. O certo é que tudo resultou num futebol sem utilidade para as balizas. É que nem um único remate enquadrado em 45 minutos...Um par de sustos (10’ e 27’) junto a Rui Patrício e uma carambola do guardião espanhol em Ronaldo (37’) foram os motivos de interesse, além do golo anulado a José Fonte (22’), que se apoiou no defesa adversário. A presença nas bancadas do Wanda para os milhares de adeptos, de repente, já não parecia um privilégio tão grande.Uma mexida logo ao intervalo. Saiu Félix, entrou o estreante Pote, mas a tendência manteve-se. Morata teve três oportunidades de seguida, incluindo o primeiro remate à baliza. Sarabia (58’) falhou de baliza aberta e Ferrán Torres (67’) não fez melhor. Pelo meio, um cabeceamento perigoso de Jota a centro de Cristiano Ronaldo.Chegou, então, o período para várias substituições dos dois lados, com experiências de Enrique e Santos - desde logo, o teste de Danilo ao lado de Fonte, já que o médio do PSG será o quarto central da convocatória -, e o incansável Renato Sanches a fazer arrancadas em várias faixas até dar o lugar a Rafa.O final espanhol foi sufocante. Valeram um ou outro corte de Fonte e Danilo, a ineficácia de Álvaro Morata que acertou em todo o lado, incluindo na barra, menos no alvo pretendido, e, já agora, Rui Patrício, numa enorme defesa aos 88’. Terceiro empate na era Santos contra a Espanha. Não é fácil ganhar a Portugal, mas é preciso fazer mais para se ganhar aos outros.+ O cântico ficou célebre no triunfante Euro 2016. Jogando bem ou mal, o que é certo é que não é mesmo fácil ganhar a Portugal, como tanto gosta de lembrar Fernando Santos. Bom teste para Renato Sanches.São poucos os adversários que pressionam e depois guardam a bola como a Espanha, e também faltam os craques do City a Portugal, mas a dificuldade em sair a jogar e criar lances de ataque foi preocupante.José Fonte parece, de facto, apoiar-se no adversário no cabeceamento que acaba por entrar na baliza, aos 22 minutos. Aceita-se a decisão do árbitro inglês, que tentou sempre deixar jogar num encontro particular. Só por isso, por exemplo, Renato Sanches escapou aos cartões, que Pawson decidiu manter nos bolsos.Rui Patrício – Uma enorme defesa, aos 88’, após desvio de cabeça de Ferrán TorresNélson Semedo – Começou tremido o duelo com Sarabia, mas acertou o passe. Excelente corte de carrinho aos 77’.Pepe – Dos melhores na primeira parte, fez asneiras na segunda até ser substituído.José Fonte – Mal a sair a jogar, foi, porém, bombeiro de serviço na fase mais crítica.Raphael Guerreiro – Acabou sem danos o difícil combate com Ferrán Torres.Danilo – Boa recuperação de bolas a contrastar com mau posicionamento, quer a médio quer depois a central.Sérgio Oliveira – Correu muito, mas não soube lidar com a pressão espanhola.Diogo Jota – Pouco em jogo, esteve perto do golo aos 60’.João Félix – Más decisões. Passes errados e fintas falhadas até sair logo ao intervalo.Cristiano Ronaldo – Muito longe da área, serviu Jota aos 60’, ia marcando de cabeça aos 69’ e dominou mal uma bola quando ia isolado (82’).Pedro Gonçalves – Estreia na Seleção, fez logo um grande passe. Depois foi caindo.Bruno Fernandes – Livre primoroso para Ronaldo.William – Não segurou onda final de ataque espanhol.Rafa Silva – Perdas de bola.Palhinha – Também sentiu dificuldades no miolo.Nuno Mendes – Excelente a desmarcar CR7.Deixou quanto é em tudo o que fez, para o bem e para o mal. Entusiasmou em arrancadas que não soube concluir. Incansável e agressivo na disputa de bola. Amigável, o que é isso?