Duelo entre João Félix e Cristiano Ronaldo acaba empatado

João Félix mexeu o jogo na primeira parte e Cristiano Ronaldo apareceu na segunda. O duelo entre os dois craques portugueses acabou empatado, num encontro que os italianos estiveram a ganhar por 2-0 e deixaram escapar o triunfo ao cair do pano.A jogada da noite de João Félix surgiu logo aos nove minutos de jogo. Pegou na bola no meio-campo e passou por três adversários.Na hora do remate, contudo, já não tinha gás para marcar. Após a grande arrancada do português, Szczesny defendeu para canto. Pouco depois, João Félix tentou abrir o marcador com um tiraço, mas o remate de fora da área saiu por cima da barra.O segundo tempo começou com um golo da Juventus (48’). Contra-ataque rápido, culminado com um remate forte de Cuadrado que não deu hipóteses a Oblak. O Atl. Madrid procurava uma resposta, mas quem fez a festa foi novamente a Juventus (65’). Cristiano Ronaldo conduziu a equipa para mais um contra-ataque em grande velocidade.Deu a bola a Alex Sandro, que cruzou para o cabeceamento certeiro de Matuidi, que fez o 2-0.Enganou-se quem pensava que o jogo estava arrumado, porque aos 70’ o Atl. Madrid reduziu de bola parada. Koke cruzou para Giménez, que assistiu de cabeça Savic.O defesa fez o 2-1. Na resposta, Higuaín atirou para uma excelente defesa de Oblak aos 73’. Na recarga do lance, Matuidi acertou na defesa do Atlético.Na reta final os colchoneros não largaram a baliza da Juventus e chegaram ao empate. Herrera, que tinha entrado aos 76 minutos, transformou-se em herói do Atl. Madrid ao marcar o 2-2 aos 90’.Nos descontos, Cristiano Ronaldo desenhou uma grande jogada mas o remate rasou o poste. E o resultado não mexeu.