Duelo entre Portugal e Espanha contou com aplausos e gritos de incentivo dos 2500 adeptos no estádio

Vários aplausos e gritos de incentivo dos 2500 espetadores presentes esta quarta-feira no Estádio José Alvalade destacaram-se no 'nulo' entre Portugal e Espanha, no segundo teste no futebol profissional com vista ao regresso gradual dos adeptos aos estádios.

Depois do primeiro ensaio no jogo entre Santa Clara e Gil Vicente, da terceira jornada da I Liga, disputado no sábado, nos Açores, que contou com a presença de 873 pessoas, o Estádio de Sporting, em Lisboa, voltou a ter adeptos nas bancadas, mas apenas 5% da lotação.

Apesar de não ter existido um apoio constante do princípio ao fim no encontro particular, a presença do público fez-se notar em alguns momentos, com o primeiro grito 'Portugal, Portugal' a acontecer aos sete minutos, seguindo-se outras tantas vozes de incentivo e aplausos, que se mantiveram na segunda parte.

A entrada dos adeptos no recinto teve início pelas 18h00 e apenas a bancada inferior foi aberta, sendo que todos já estavam devidamente identificados, tendo sido ainda sujeitos ao controlo da temperatura à chegada.

Os espetadores, que adquiriram os ingressos via online, sentaram-se nos respetivos lugares respeitando o distanciamento físico e o uso obrigatório e permanente de máscara durante a partida.

Em 14 de outubro, um novo teste irá decorrer também no recinto do Sporting, com o aumento para 10% da capacidade, equivalente a quase cinco mil pessoas, no embate da equipa das 'quinas' frente à Suécia, relativo à Liga A da Liga das Nações.