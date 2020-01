Duelo entre treinadores portugueses termina empatado na Arábia Saudita

O duelo entre treinadores portugueses no campeonato da Arábia Saudita de futebol terminouesta sexta-feira com um empate (2-2), na receção do Al Feiha, treinado por Jorge Simão, ao Al-Taawon, de Vítor Campelos.

A equipa de Jorge Simão, com o português Arsénio na equipa, esteve duas vezes em desvantagem, mas conseguiu recuperar, com golos de Villanueva e de Rangi, enquanto o conjunto orientado por Vítor Campelos, que fez a sua estreia, marcou por intermédio de Héldon, que jogou várias épocas em Portugal, e Al Absi, com Rui Machado a titular.

Com o resultado de hoje, o Al Feiha está em 10.º lugar, com 18 pontos, enquanto o Al-Taawon é quarto, com 26.

No outro jogo com um treinador português no banco, o Al Nassr, treinado por Rui Vitória, venceu na deslocação ao Al-Ettifaq por 1-0, com Hamdallah a marcar o único golo da partida. Com este triunfo o Al Nassr subiu, provisoriamente, à liderança do campeonato, com 33 pontos.