Depois de um dia de folga, a seleção nacional voltou, esta segunda-feira, a treinar na Cidade do Futebol, em Oeiras. As novidades foram Pepe e Rui Patrício. Ambos estavam autorizados a integrarem os trabalhos mais tarde que os restantes.



Diogo Jota ainda está ausente. O avançado do Liverpool vai juntar-se esta terça-feira aos colegas.









Ver comentários