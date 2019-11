Duelo minhoto entre Moreirense e V. Guimarães acaba empatado

Terminou empatado (1-1) o dérbi concelhio de Guimarães. Os visitantes dominaram quase todo o jogo, mas os cónegos acabariam por ser compensados pela luta e organização.A equipa de Ivo Vieira entrou a dominar, diante de um Moreirense defensivamente disciplinado que não concedia muitos espaços no último terço. Ainda assim, aos 9’ Bruno Duarte, com um remate portentoso, obrigou Mateus Pasinato a uma defesa vistosa. A apostar nas transições rápidas, o Moreirense criou o seu grande momento do primeiro tempo aos 33’, mas Rochinha, com um corte providencial, negou o que parecia ser um golo certo a Bilel.O segundo tempo abriu praticamente com a vantagem vitoriana. Steven Vitória cometeu penálti sobre Bruno Duarte e Tapsoba converteu o castigo máximo com competência.O Moreirense reagiu em força e empatou pouco depois, com Steven Vitória a marcar na sequência de um canto. Dois golos que proporcionaram um jogo bem mais emotivo e com as duas equipas, cada uma à sua maneira, a apostarem claramente na conquista do triunfo.Ameaçou o Vitória por Bruno, com Mateus Pasinato a negar o golo ao seu compatriota, e depois seria André Pereira, aos 82’, a falhar escandalosamente numa altura em que a sua equipa encostava o Moreirense às cordas.