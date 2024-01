Benfica 0-1 Sp. Braga - Golo a abrir. Minhotos já vencem na Luz

Suplentes: Samuel Soares, Jurásek, Guedes, Chiquinho, Musa, Marcos Leonardo, Tomás Araújo, Tiago Gouveia e Florentino

Suplentes: Matheus, José Fonte, André Horta, Roger, Álvaro Djaló, Mendes, Adrián Marín, Pizzi e Castro

7' É golo! Sp. Braga marca através de R. Zalazar

7' Pontapé de canto, Braga. Concedido por Anatolii Trubin.

7' Remate defendido. Víctor Gómez (Braga) remate com o pé esquerdo de fora da área. De referir que o lateral intercetou um passe errático de Di María e surgiu à entrada da área, de onde rematou para grande defesa de Trubin.

6' Partida interrompida devido a lesão de Morato (Benfica).

3' Fora de jogo, Braga. João Moutinho tentou um passe em profundidade que encontrou Cristián Borja em posição irregular. Mas o Sp. Braga, num contra-ataque, poderia ter criado perigo para a baliza de Trubin.

2' Oportunidade interceptada, Ángel Di María (Benfica) remate com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Nicolás Otamendi.

Início 1ª parte

Benfica e Sp. de Braga já jogam, no Estádio da Luz, no encontro mais aguardado dos oitavos de final da Taça de Portugal.Estas são as escolhas de Roger Schmidt e Artur Jorge para o duelo:Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Morato; João Neves e Kökçü; Di María, Rafa e João Mário; Arthur CabralLukas Hornicek; Victor Gómez, Paulo Oliveira, Serdar e Borja; Vítor Carvalho, João Moutinho e Zalazar; Rony Lopes, Ricardo Horta e Abel Ruiz