Dupla de avançados do Sporting é para manter no futuro

Rúben Amorim ficou muito agradado com o desempenho de Gyokeres e Paulinho e, no futuro, deverá manter a dupla no ataque do Sporting."Complementam-se bem. Paulinho sai muito daquela zona, mesmo jogando a avançado anda entrelinhas. Já fazia isso no passado, mas agora tem um jogador à sua frente", afirmou o treinador na conferência de imprensa após a vitória (2-1) sobre o Casa Pia.Mas osabe que o técnico e a sua equipa estão satisfeitos como a forma como os dois avançados invertem facilmente os papéis, confundindo as marcações das defesas contrárias. Ou seja, Gyokeres também tem a capacidade de deambular pela frente de ataque, surgindo Paulinho como a referência na área.Foi o que aconteceu nos dois golos do português na noite de sexta-feira. No primeiro, Gyokeres atacou a profundidade pela esquerda e Paulinho finalizou no meio. E no segundo voltou a surgir no centro da área para marcar depois de uma jogada de envolvência em que Gyokeres deu um apoio frontal, descaído sobre o lado direito.