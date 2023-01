"Durante anos Vieira desviou mais de 15 milhões para os bolsos de um grupo de agentes", diz Rui Pinto

Na sequência da notícia do suposto aliciamento do Benfica a Edgar Costa, Rui Pinto, criador do Football Leaks, garantiu nas redes sociais que Luís Filipe Vieira, ex-presidente do clube da Luz, "elaborou um esquema" que acabou por levar "milhões para os bolsos de um grupo muito restrito de agentes da sua confiança", incluindo Miguel Pinho, denunciado pelo jogador do Marítimo."Durante anos Luís Filipe Vieira elaborou um esquema que desviou mais de 15 milhões de euros da formação do Benfica para os bolsos de um grupo muito restrito de agentes da sua confiança, com destaque para Miguel Pinho. O mesmo que acabou denunciado pelo jogador Edgar Costa", escreveu Rui Pinto no Twitter.Recorde-se que o jornal 'Expresso' revelou ontem que Edgar Costa terá confessado em 2019 à procuradora Andrea Marques que o empresário lhe terá feito uma "oferta de 30 mil euros" caso estivesse disposto "a jogar mal e a não rematar à baliza" num jogo frente ao Benfica na época 2015/16. Ter-lhe-á sido também proposto um contrato melhor se facilitasse nesse encontro diante dos encarnados.