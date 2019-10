Dybala salva Juventus de pesadelo em jogo frente ao Lokomotiv

O argentino Dybala foi o grande herói na vitória (2-1) difícil da Juventus, em casa, com o Lokomotiv Moscovo. O avançado bisou em dois minutos e deixou os italianos na liderança do grupo D da Champions, com os mesmos pontos do Atl. Madrid.Sarri escolheu uma equipa com uma característica curiosa: 11 jogadores de 11 nacionalidades diferentes. Mas no primeiro tempo, Ronaldo e companhia raramente assustaram a defesa do Lokomotiv.Do outro lado, João Mário e Eder integraram um onze combativo que deu pouco ou nenhum espaço à formação italiana. Os russos souberam aproveitar a única chance que tiveram. Com muitas culpas para os centrais da Juve, Miranchuk e João Mário criaram o golo. O português rematou para defesa de Szczesny e o russo, na recarga, fez o 0-1.As dificuldades da Juve continuaram no 2º tempo e só o génio de Dybala conseguiu abater o Lokomotiv. Em dois minutos, o argentino bisou, sendo que o primeiro golo (77’), com um remate de fora da área, foi de grande nível. Ronaldo não teve uma noite de sonho, mas acabou por sair mais feliz do que João Mário e Eder.