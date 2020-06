"É algo único e irrepetível": Marcelo Rebelo de Sousa sobre a final da Liga dos Campeões em Lisboa

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, o primeiro-ministro, António Costa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e várias outras entidades do Governo e do futebol congratularam esta quarta-feira o país por se ter afirmado como um "destino seguro" e por isso receber ainda este ano a Liga dos Campeões.O Presidente da República sublinhou a importância da fase final da Liga dos Campeões se realizar em Lisboa em agosto. "É uma vitória de Portugal"."Esta não é mais uma final da Liga dos Campeões. É algo único e irrepetível", reforçou Marcelo. "Os portugueses merecem o que vão receber em agosto", concluiu.Fernando Medina defendeu que recebermos a 'Champions' em Portugal é uma boa notícia e terá uma relevante "importância estratégica para a cidade, região e país"."O papel da liderança é constatar que temos um dificuldade e criar uma oportunidade", defendeu Medina.Já o primeiro-ministro, congratulou os portugueses por terem conquistado o reconhecimento merecido e com isso terem tornado Portugal "um destino seguro". "Só foi possível conseguir este resultado porque os portugueses mostraram uma capacidade extraordinária de resistir", defendeu Costa sublinhando também o papel dos profissionais de saúde nesta batalha."É um prémio merecido aos nossos profissionais de saúde que provaram que temos um SNS robusto", sublinhou o primeiro-ministro."O reconhecimento pela UEFA é algo muito importante", defendeu ainda.