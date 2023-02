"É com estes 24 jogadores que queremos ser campeões e deixar os benfiquistas orgulhosos", disse esta sexta-feira Roger Schmidt na antevisão do jogo deste sábado com o Casa Pia, no Estádio da Luz.



O técnico alemão falou sobre as últimas horas do mercado de inverno, nomeadamente em relação ao facto de não ter chegado nenhum jogador para colmatar a saída de Enzo Fernández: "É claro que a saída do Enzo foi inesperada, mas a nossa decisão foi deixar o plantel como estava, porque, no último dia do mercado, era difícil fazer transferências e, se fazes algo, tem de ser de grande qualidade.









