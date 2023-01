"Temos de vencer o Marítimo e depois lutar pelo jogo seguinte frente ao 1º classificado. Sabemos que é essencial vencer os próximos dois jogos. Nunca vi nenhum problema em assumir que temos de vencer os nossos jogos. Não podemos perder pontos porque depois torna-se muito difícil, não só para o objetivo do título, como também para os lugares de Liga dos Campeões", disse este sábado Rúben Amorim na antevisão do jogo deste dominho (18h00) com o Marítimo, mas já a apontar ao dérbi com o Benfica de domingo (dia 15).