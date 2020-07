Sp. Braga 0 - 1 FC Porto

GOLO DO FC PORTO! URIBE! Boa movimentação ofensiva do FC Porto, Corona surge solto na linha final e cruza atrasado para Uribe, com a baliza à mercê, desviar para golo. Primeiro tento do colombiano com a camisola do FC Porto e primeiro golo no encontro. 1-0 para o FC Porto. Na sequência, o médio colombiano ficou com muitas queixas no joelho.