“É futebol, não é o fim do mundo”, diz Mourinho sobre a eliminação da Liga dos Campeões

Manchester United perdeu a eliminatória em casa frente ao Sevilha.

11:29

"Não quero fazer um drama disto, não temos tempo para isso", começou por afirmar José Mourinho esta terça-feira com o fim da participação do Manchester United na Liga dos Campeões.

O clube liderado pelo treinador português perdeu em casa por 2-1 frente ao Sevilha. "É futebol, não é o fim do mundo", sublinhou durante as declarações à imprensa no final da partida.

Para Mourinho, a situação não é algo de novo, visto já ter eliminado a equipa que agora lidera enquanto treinador do FC Porto e do Real Madrid, mas que "perder uma eliminatória em casa é uma desilusão".

Este ainda afirmou que os resultados também são uma questão de sorte, e que neste caso foi Vincenzo, o treinador da equipa espanhola, que teve "sorte ao introduzir o Ben Yedder, que mudou o jogo".