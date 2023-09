“É importante ganhar duelos diretos”: Schmidt destaca a boa segunda parte e fala em “triunfo justo”

"Os triunfos sobre adversários diretos pelo título valem pontos extras, em caso de igualdade pontual, por isso, é importante ganhar os duelos diretos", disse esta sexta-feira Roger Schmidt após o triunfo do Benfica sobre o FC Porto, no clássico da Luz.O treinador alemão enalteceu a segunda parte da equipa e revelou o que disse aos jogadores: "Tínhamos de jogar mais à Benfica, aumentar a intensidade nas disputas, nos movimentos, nos lances ofensivos, podíamos fazer melhor e fizemos melhor. A segunda parte foi diferente, não era tarefa fácil ante o FC Porto, que continuou perigoso com contra-ataques, bolas longas, mas a equipa mostrou boa concentração, disciplina e também a paciência necessária para esperar pelo momento decisivo. Metemos o FC Porto sobre pressão, criámos chances, marcámos o golo e merecemos ganhar."Schmidt foi ainda questionado sobre o tema que dominou a semana, que era a possibilidade de colocar David Neres, Di María e Rafa na equipa titular: "Jogamos sempre um futebol ofensivo. É uma questão de equilíbrio. O Neres está em melhor forma do que na época passada e já tinha feito uma boa exibição em Portimão."