"É inaceitável”: Defesa de Rui Pinto não quer juiz Paulo Registo a julgar caso do hacker

A defesa de Rui Pinto não quer o juiz Paulo Registo a julgar o caso do hacker, por entender que foi violado o dever de reserva do magistrado e por estar em causa a sua imparcialidade."O facto de o juiz ter apagado as publicações em causa e decidido ocultar a sua página na rede social Facebook, depois de conhecido o seu fanatismo desportivo ilustrado nas redes sociais, bem como quaisquer comentários por si realizados noutras páginas (...) mostram ...