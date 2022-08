Cristiano Ronaldo voltou a jogar pelo Manchester United este domingo, no jogo particular contra o Rayo Vallecano, em Old Trafford, mas foi avisado por Erik ten Hag antes do começo do jogo.Os adeptos festejaram o regresso da equipa e também de Cristiano Ronaldo, que se ausentou dos treinos alegando motivos pessoais e preparou-se para a época antes de anunciar que procurava um novo destino que lhe garantisse um lugar na Liga de Campeões."Certamente, eu não aprovo isso. É inaceitável. Somos uma equipa e tem de ficar até ao fim", disse o treinador sobre o português e os restantes jogadores que abandonaram o estádio antes do final do jogo, citado pelo Diario AS.Atlético de Madrid, Chelsea, Napoli, entre outros, foram alguns clubes mencionados para a transferência de Ronaldo, mas o jogador continua a integrar a equipa do Manchester United.