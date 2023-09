"É livre de comentar o que quiser. Conceição é uma escolha minha": Pinto da Costa sobre Rui Moreira

Os recentes comentários de Rui Moreira sobre Sérgio Conceição, na sua conta pessoal no Facebook, abriram uma ferida no universo azul e branco. O presidente da CM, vice-presidente do Conselho Superior dos dragões, apelidou o técnico de "falhado", algo sobre o qual Pinto da Costa não tem opinião, isto em nome da liberdade de expressão de cada um."Como encarei? Não encarei. Não tenho opinião nenhuma. Para mim isso não é assunto. Cada um tem a possibilidade de exprimir o que pensa, seja o que for. A mim não me afetou absolutamente nada. O Sérgio Conceição é o treinador do FC Porto, foi escolha minha, enquanto eu estiver no FC Porto ele será sempre o meu treinador e o treinador do FC Porto. E espero que fique por muitos anos, pois eu gosto é de ver o FC Porto ganhar", afirmou Pinto da Costa, à margem da apresentação da biografia de Domingos Paciência, na tarde desta quinta-feira, no Museu do FC Porto.Questionado sobre se pelo menos Rui Moreira entrou em contacto consigo para explicar as suas declarações, o líder portista foi lacónico. "Não falou comigo, nem tem que falar. Se eu exprimir uma opinião sobre qualquer assunto eu não tenho de falar com ninguém… É a sua opinião. Não tenho de comentar as opiniões dos outros, dou liberdade a todos de dizerem ou escreverem… Como não tenho redes sociais, não li, mandaram-me uma mensagem a informar... Ele é livre de comentar o que quiser. Sérgio Conceição é uma escolha minha, feita em boa hora, espero que esteja muito tempo no FC Porto e tenha muito sucesso, sucessos iguais aos que tem tido até ao momento", afirmou.