“Vamos jogar para ganhar, como é sempre a nossa ambição, sabendo que é o adversário mais difícil do campeonato, porque ainda não perdeu e está na frente da classificação”, disse este sábado Carlos Carvalhal na antevisão do jogo deste domingo com o Sporting.









O treinador bracarense pretende dar sequência às boas exibições feitas pela sua equipa frente ao Boavista e Rio Ave. “Não vamos mudar a nossa postura. Temos de trabalhar muito, correr muito e tentar jogar bem. Será obviamente difícil para as duas equipas, que se conhecem bem. Por isso, antevê-se um bom jogo”, referiu Carvalhal.

Sobre a forma de jogar dos leões, o treinador dos arsenalistas referiu: “Uma coisa é jogar com o Paulinho, o Tomás e o Nuno Santos, outra é jogar o Pedro Gonçalves, o Daniel Bragança ou o Jovane. As dinâmicas alteram-se em função das características dos jogadores, mas acredito que nos preparámos bem para todos os cenários e que estaremos à altura do jogo”.





Os minhotos não podem contar com Sporar, emprestado pelo Sporting no âmbito da transferência de Paulinho, e com os lesionados David Carmo, Francisco Moura e Iuri Medeiros. Em caso de derrota o Sp. Braga fica arredado matematicamente do título.