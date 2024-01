"É o auge da minha carreira representar um clube tão grande": Rafael Silva é reforço do Sporting até 2028

O Sporting oficializou a contratação de Rafael Silva. O central, de 20 anos, que chega do Leixões, assinou contrato até 2028 e fica com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. "É o auge da minha carreira representar um clube tão grande", frisou, em declarações aos meios de comunicação do clube."Estou muito feliz por fazer parte do Sporting. É, naturalmente, um sonho desde pequeno jogar num clube grande como o Sporting. Agradeço por me terem dado esta oportunidade. Estou muito feliz e motivado. A minha expectativa é grande e passa por trabalhar bem para poder jogar e ajudar a equipa", acrescentou o nova camisola 45 dos verdes e brancos, cuja inscrição já deu entrada na Liga, pelo que poderá ser opção para o próximo jogo (Estoril, sexta-feira) caso Rúben Amorim assim o entenda.Depois de descrever-se como um "central muito rápido" que gosta de "jogar com a bola nos pés", o italo-brasileiro lembrou a passagem "curta" pelo Leixões, onde "tudo correu bem". De olhos postos no horizonte, espera "corresponder da melhor maneira dentro de campo" em Alvalade de modo a retribuir a confiança de Rúben Amorim, um técnico... "rigoroso". "Encontrei um grupo muito unido, logo disposto a ajudar-me e estou grato por isso", atirou, enaltecendo, em particular, o apoio dos capitães Coates e Neto: "Eles têm-me ajudado bastante".O jovem central prometeu, ainda, "garra e determinação", além de dar "o máximo por esta camisola". A fechar, aplaudiu os sportinguistas, com quem teve o primeiro contacto no duelo com o Portimonense. "Estive no último jogo, em Portimão, e vi que fazem muito barulho. Não vejo a hora de estar dentro de campo e de poder festejar com eles", rematou.