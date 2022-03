“É o mandato de todos os sócios”: Líder leonino arranca para o segundo mandato

Queremos servir o Sporting, com os sócios e para os sócios, mas nunca acima dos sócios. Se os sócios assim desejarem, este será o mandato de todos os sócios", disse esta quinta-feira Frederico Varandas na tomada de posse dos órgãos sociais do clube, eleitos no sufrágio de sábado passado.O líder leonino arranca para o segundo mandato à frente dos destinos do clube. "Vamos dar continuidade ao projeto, vamos manter o rumo. Fica a obra feita e muitas conquistas nas várias modalidades. Daí o nosso lema: ‘Fazer’", observou.O 44º presidente da instituição fundada em 1906 teve um discurso vocacionado para os adeptos e garantiu: "Apesar de sermos os mesmos, somos diferentes, mais experientes." E agradeceu, ainda, os aplausos à equipa no final da derrota (0-5) com os ingleses do Manchester City, em Alvalade, e o apoio dos sócios nos 115 anos de história. "Cresci Sporting e respiro Sporting, mas não sou o Sporting", disse revelando um desejo: "Que todos os sócios possam votar e participar na vida do seu clube."O dirigente deixou a segunda mensagem para as instituições desportivas e não desportivas: "A força de um país está nas suas instituições e na rapidez de ação. O Sporting mostrou que é possível, não basta coragem para dizer o que vemos, é preciso agir. O novo normal tem de ser o contrário do que tem sido o antigo normal. Cuidem do desporto e da democracia."Varandas pediu também aos sócios do Sporting que tenham uma consciencialização ecológica para com o planeta. "Neste mandato queremos liderar uma nova era, uma era verde, com várias dimensões", afirmou, acrescentando: "Em qualquer campo entraremos para liderar, pelo exemplo que damos. Temos um propósito muito claro: inspirar cada um de vocês a inspirar milhões." O presidente verde-e-branco mostrou ainda um vídeo com o projeto que tem para a Academia.Pote recuperou da lesão da coxa esquerda e esta quinta-feira já integrou o treino sem limitações, devendo estar nas opções de Rúben Amorim para o jogo de segunda-feira com o Moreirense (20h15). A sessão que serviu de recuperação para os que jogaram com o Man. City (0-0), não contou com Palhinha (lesão da coxa direita) e Daniel Bragança (tendinopatia no joelho esquerdo). Entretanto, Adán integra o onze da semana na Champions.