"É o momento para ganhar e estarmos presentes no campeonato do mundo. É o foco total de todos nós e do povo. Não há muito mais conversa. Tudo o resto é menos importante”, afirmou esta quinta-feira Fernando Santos.









O selecionador nacional não se quis alongar sobre as suas escolhas, nomeadamente sobre os jogadores que ficaram de fora: Vitinha, ao contrário do que muitos pediam, não se estreou em convocatórias e Rafa Silva saiu da lista, que não apresenta nenhum jogador do Benfica. Também Palhinha (Sporting) não foi chamado.

Já Cédric foi a grande novidade. Como João Cancelo não pode jogar com a Turquia, quinta-feira (dia 24), na meia-final do play-off de apuramento para o Mundial por estar castigado, Santos chamou três laterais-direitos. Também Gonçalo Inácio está de regresso às opções, substituindo o lesionado Rúben Dias.





“O futuro não tem de nos afetar. Não é o momento mais difícil à frente da seleção”, garantiu o treinador.