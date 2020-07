É oficial. Carlos Carvalhal de regresso ao Sporting de Braga por duas épocas

Carlos Carvalhal vai mesmo treinar o Sporting de Braga, tal como noticiou a CMTV esta segunda-feira à noite. A notícia foi já oficializada pelo clube após esta manhã se ter chegado a acordo.



O ex-técnico do Rio Ave tinha uma proposta do Flamengo para substituir Jorge Jesus. Essa proposta não foi suficiente para garantir a contratação de Carlos Carvalhal, que ficou convencido com o projeto que lhe foi apresentado por António Salvador.

O Sp. Braga leva assim a melhor sobre o Flamengo. O clube do Rio de Janeiro enviou o vice-presidente Marcos Braz a Lisboa para tentar convencer o técnico, que preferiu ficar em Portugal.