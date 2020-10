É oficial: Danilo deixa o FC Porto e reforça o PSG

É oficial. Danilo deixa o FC Porto para reforçar o PSG. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo clube francês.



O internacional português, de 29 anos, foi cedido ao campeão francês até ao final da temporada, com a certeza de que lá continuará após o término da cedência. De acordo com as informações recolhidas por Record, o contrato de empréstimo prevê a compra obrigatória do passe de Danilo Pereira por 20 milhões de euros, aos quais podem acrescer outros 5 milhões mediante o cumprimentos de objetivos.

Ver comentários