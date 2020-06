É oficial. Fernando Santos renova com a FPF até 2024

Treinador tornou-se Selecionador Nacional em setembro de 2014 e, desde aí, é o que tem "mais vitórias à frente da Equipa das Quinas, além de ter conquistado o Euro 2016 e a Liga das Nações 2019", descreve o comunicado.

É oficial. Fernando Santos renovou com a FPF até 2024. "O Selecionador Nacional participará, até lá, na Fase Final do Euro 2020, na qualificação para a II Edição da Liga das Nações, onde defende os dois títulos conquistados por Portugal, além das qualificações para o Mundial 2022 do Qatar, Liga das Nações 2023 e Euro 2024", avança o comunicado presente no site da FPF.

Fernando Santos, de 65 anos, chegou à seleção em setembro de 2014 e levou Portugal à conquista do Europeu de França, em 2016, e da primeira edição da Liga das Nações.

"Para nós, é um privilégio servir Portugal e o futebol português. É isso que vamos procurar continuar a fazer na mesma medida em que o temos feito, sempre com uma ambição, que é ganhar. Desde que chegámos foi a isso que nos propusemos. Sabemos que não vamos poder ganhar tudo, seguramente, mas lutar para ganhar tudo", afirmou Fernando Santos, em declarações divulgadas pela FPF.

O técnico assumiu que este deverá ser o seu último contrato como selecionador português e lembrou seis anos de "grande sucesso".

"Isso ninguém pode contrariar. Sucesso inequívoco para a FPF no seu todo. Agora, como sempre disse, sozinhos não vamos ganhar, mas continuo a ter a certeza de que nós todos, aqueles que sempre fizeram parte disto e vão continuar a fazer, e os novos que virão a fazer parte de tudo isto, vamos continuar a dar sucessos e alegrias ao povo português", disse.

Também em declarações publicada no site oficial da FPF, o líder federativo, Fernando Gomes, explicou que o processo de renovação "foi muito fácil", devido ao sucesso que foi alcançado desde que Fernando Santos 'pegou' na seleção portuguesa.

"Quando, em 2014, assinámos o contrato para estabelecer a relação com o Fernando Santos eu disse que era um lugar que ele desejava, que queria muito. Passados seis anos e depois de tudo aquilo que passámos em conjunto, acho que este é um lugar que o Fernando Santos merece por aquilo que deu à seleção nacional e ao futebol português", referiu o dirigente.

Depois de quatro anos como selecionador da Grécia, Fernando Santos chegou à equipa de Portugal para render Paulo Bento e obteve a qualificação para Euro2016, que viria a conquistar, com um triunfo por 1-0 na final sobre a anfitriã França.

No ano seguinte, a seleção portuguesa participou pela primeira vez na Taça das Confederações, que decorreu na Rússia, tendo alcançado o terceiro lugar, e garantiu a qualificação para o Mundial2018.

Outra vez na Rússia, Portugal acabou eliminado pelo Uruguai (2-1), nos oitavos de final.

Pela primeira vez com o estatuto de detentora do título, a seleção nacional obteve o apuramento para a fase final do Euro2020, que vai decorrer pela primeira vez em 12 cidades de 12 países, mas o torneio, agendado para junho e julho deste ano, acabou por ser adiado para 2021, devido à pandemia da covid-19.