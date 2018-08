Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"É preciso mostrar garras de leão", alerta Peseiro

José Peseiro, frontal, afirma que mais do que “30 remates à baliza”, o importante são os “três pontos".

Por Mário Figueiredo | 01:30

Mais do que rematar 30 vezes ou ter muitos cantos, procuramos é os três pontos. É preciso mostrar garras de leão." Foi desta forma direta e pragmática que José Peseiro abordou o jogo de hoje (18h30, SportTV 1) que marca a estreia dos leões na Liga.



Apesar do momento conturbado do Sporting, depois das agressões em Alcochete, José Peseiro não tem dúvidas: "A equipa está entusiasmada, comprometida, com responsabilidade de jogar no Sporting e muitos sabem o que é isso. O campeonato é entusiasmante, o nível muito grande e queremos começar com uma vitória. Estamos melhores pois fizemos regressar jogadores decisivos."



Contudo, o caminho até agora não tem sido fácil, como explicou o treinador: "Sporting é Sporting, com a grandeza que sabemos que tem. Tivemos de fazer um trabalho assertivo, sem desespero, para chegar onde chegámos. Tentámos fazer tudo no máximo da responsabilidade. Foi uma pré-época atípica mas sabemos o que valemos."



Para combater as adversidades, José Peseiro conta com o apoio dos adeptos: "É preciso estarmos juntos. E ganhar é importante."

O técnico recusou-se depois a falar sobre os jogadores de que se tem falado para reforço do plantel leonino.



Sturaro é reforço só em outubro

O Sporting já decidiu que vai ficar com o médio Stefano Sturaro, de 25 anos, por empréstimo da Juventus, mas este só será reforço do plantel daqui a dois meses. Em comunicado, os leões explicam que o jogador vai regressar a Turim para debelar "uma lesão" e só depois integrará o plantel às ordens do técnico José Peseiro.



Ivo Vieira: "Vamos jogar para ganhar"

"Não gosto de jogar para empates. É um defeito que tenho. Vamos jogar sempre para ganhar, independentemente do adversário", disse ontem Ivo Vieira, treinador do Moreirense, na antevisão do jogo de hoje com os leões, que marca o arranque das duas equipas na Liga.



PORMENORES

Elogios ao adversário

José Peseiro não poupou elogios ao Moreirense, adversário de hoje: "Tem um futebol positivo, com um treinador que gosta de assumir o jogo. Jogar com um grande é sempre importante, pois não têm nada a perder. Nada é tão entusiasmante como começar a Liga em casa frente a um clube como o Sporting."



Sporting e os rivais

Questionado sobre se o Sporting continua atrás dos rivais FC Porto e Benfica, Peseiro jogou à defesa: "O mais importante agora é estabilidade e confiança. Podemos vencer amanhã."



Marcelo e Wendel de fora

O defesa-central Marcelo e o médio Wendel ficaram de fora dos 21 convocados de José Peseiro para a estreia na Liga. Marcelo foi contratado ao Rio Ave e Wendel (ex-Fluminense) custou 8,7 milhões de euros em 2017/18.