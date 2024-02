“Sei que o plantel está preparado. Mas é preciso muita sorte para ganhar a Liga Europa. Eu tenho muita sorte, mas é algo muito difícil. A prioridade é o campeonato, mas não queremos deixar as provas europeias de lado”, disse esta quarta-feira Rúben Amorim, na antevisão do jogo desta quinta-feira com o Young Boys, referente à segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, onde parte com a vantagem de 3-1 obtida na primeira mão, na Suíça.









