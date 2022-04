"É preciso ter pontaria...": FC Porto sobre timing do castigo a Pepe devido a incidentes no clássico

O FC Porto reagiu, através da newsletter 'Dragões Diário' desta quarta-feira, aos castigos aplicados ao central Pepe e ao administrador da SAD Luís Gonçalves, na sequência dos incidentes ocorridos na final do clássico contra o Sporting da 22.ª jornada da Liga Bwin."Já é certo que Pepe estará ausente do jogo de amanhã. Numa decisão a fazer lembrar os tempos em que Ricardo Costa tinha responsabilidades na justiça desportiva portuguesa, o central foi suspenso por 23 dias na sequência de uma suposta agressão a Hugo Viana que não é visível em qualquer imagem. Também Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto que foi agredido por Tabata no final da receção ao Sporting para o campeonato, foi suspenso por 68 dias. Curiosamente, quem o agrediu só terá de cumprir 23 dias de castigo", pode ler-se na newsletter.E o FC Porto prossegue: "O que justifica estes castigos, aplicados mais de dois meses depois dos factos, é incompreensível, mas percebe-se o timing em que surgiram: não havendo, na prática, a possibilidade legal de suspender estas penas antes do jogo com o Braga - que, recorde-se, disputa-se na próxima segunda-feira, que é feriado -, o central estará ausente de dois encontros que podem ter caráter decisivo tanto na Taça de Portugal como na Liga. É preciso ter pontaria. O FC Porto não deixará, de qualquer forma, de recorrer da decisão".