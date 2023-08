“É um grande país, com uma grande visão”: Vídeo do Al Nassr a anunciar Otávio faz promoção à Arábia Saudita

O Al Nassr aproveitou o vídeo de apresentação do reforço Otávio, contratado ao FC Porto, para fazer promoção à Arábia Saudita.O vídeo, publicado no Twitter, começa com um homem e uma criança vestidos com uma camisola do FC Porto e a falar em português, com legendas em árabe. O mais velho explica ao mais novo que a Arábia Saudita "é um grande país, com uma grande visão"."Todos os que foram para lá estão felizes", diz ainda.No final, as mesmas pessoas aparecem com uma camisola do Al Nassr e Otávio afirma: "Agora sou um de vós".

O médio transferiu-se do FC Porto para o Al Nassr, anunciaram esta terça-feira os dois clubes, com os sauditas a pagarem os 60 milhões de euros contemplados na cláusula de rescisão do brasileiro.