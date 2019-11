"É uma loucura": Jorge Jesus rendido aos adeptos do Flamengo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"É uma loucura", afirmou Jorge Jesus, em exclusivo ao, esta quarta-feira, antes da partida do Flamengo do Rio de Janeiro para Lima (Peru), onde os cariocas defrontam, sábado, o River Plate, na final da Taça Libertadores. "Não há igual no Mundo", confessou, feliz mas tranquilo, o treinador português durante a viagem de autocarro entre o Ninho do Urubu (Centro de Treinos dos flamenguistas) e o aeroporto do Galeã... < br />