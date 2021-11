Eddie Howe é o novo treinador do Newcastle

O antigo futebolista inglês Eddie Howe, de 43 anos, é o novo treinador do Newcastle, assumindo o lugar deixado vago após o despedimento de Steve Bruce, há três semanas.

"O Newcastle tem o prazer de confirmar a escolha de Eddie Howe como novo treinador principal do clube, com um contrato válido até ao verão de 2024", indica o clube, comprado no início de outubro por um fundo saudita, no sítio oficial na internet.

A contratação de Howe, que foi jogador e, depois, treinador do Bournemouth, acontece pouco mais de um mês após a compra do Newcastle por cerca de 350 milhões de euros e num momento em que o histórico clube está em zona de descida na Liga inglesa.

No fim de semana, o novo técnico já assistiu ao empate dos 'magpies', os únicos na Liga ainda sem qualquer vitória, em casa do Brighton (1-1), e quando a equipa é 19.ª e penúltima classificada, com cinco pontos (cinco empates e seis derrotas).

"Isto é uma oportunidade maravilhosa, mas há muito trabalho pela frente e estou ansioso para chegar ao campo de treino e começar a trabalhar com os jogadores", disse Howe, citado pela assessoria do clube.

Eddie Howe estava sem treinar desde 2019/20, quando esteve à frente do Bournemouth, que desceu nessa época ao 'Championship', ao terminar a Liga em 18.º lugar.