Milhares de adeptos fazem festa nas bancadas do Puskás Aréna para o jogo Portugal-França

Velhos 'amigos' voltam a defrontar-se após sonho português no ‘jardim de Éder’

Atuais campeões da Europa e do Mundo, Portugal e França voltam a defrontar-se numa grande prova de seleções, depois de dois encontros a contar para a Liga das Nações e do mais marcante jogo da Seleção Nacional, na última edição do Euro, em 2016.