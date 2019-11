Ederson falha jogo do Manchester City com o Liverpool devido a lesão

O futebolista brasileiro Ederson, guarda-redes do Manchester City, vai falhar a deslocação ao terreno do Liverpool, em jogo da 12.ª jornada da liga inglesa de futebol, devido a lesão, confirmou esta sexta-feira o treinador dos 'citizens', Pep Guardiola.

"[Ederson] Não está em condições de jogar", disse o treinador espanhol, confirmando a ausência do antigo guarda-redes de Benfica no jogo que opõe o City, campeão inglês e atual segundo classificado do campeonato, ao Liverpool, atual líder, com seis pontos de vantagem.

Ederson lesionou-se na quarta-feira, em casa dos italianos da Atalanta, para a Liga dos Campeões (1-1), tendo sido substituído ao intervalo por Claudio Bravo, que acabou por ser expulso aos 81 minutos, com o lateral-direito Kyle Walker a ocupar a baliza dos 'citizens' até ao final do encontro.