Edmilson continua no radar do FC Porto

Brasileiro falhou sem justificação o início dos trabalhos dos belgas do Standard.

Por Raul Teixeira | 08:39

Edmilson Júnior continua na órbita do FC Porto para reforçar o ataque na próxima temporada 2018/2019.



Segundo a imprensa belga, o extremo que atua no Standard de Liège tem fortes possibilidades de vir a rumar ao Dragão neste mercado de transferências.



Prova disso é que o brasileiro de 23 anos, que regressou no passado domingo à Bélgica, faltou ontem sem justificação ao arranque da pré-época do Standard de Liège. Este gesto é visto como forma de tentar convencer os dirigentes do clube a deixá-lo sair já nas próximas semanas. Para além do interesse dos dragões, também a Fiorentina (Itália) entrou na corrida pelo avançado. O clube italiano fez chegar uma proposta no valor de cerca de seis milhões de euros pela estrela da equipa belga.



O extremo brasileiro, que tem apenas mais um ano de contrato, parece ter a saída em iminência do emblema de Liège, no qual esteve em destaque na última época orientado pelo técnico português Sá Pinto, alinhando em 37 partidas e somando um total de 11 golos.