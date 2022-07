Trincão só se deve juntar ao Sporting no estágio do Algarve, mas a sua contratação já está a gerar grande competitividade no plantel, nomeadamente no ataque, que este sábado fez seis golos nos jogos realizados com o Estoril (4-0) e B-SAD (2-0).



O aumento da competitividade e da qualidade no plantel esteve na origem da contratação do extremo ao Barcelona para as próximas cinco épocas, com os leões a pagarem 10 milhões de euros por 50% do passe.









