O Moreirense venceu (3-0) esta quarta-feira o Famalicão, que ainda sonhava com a Europa, e terminou o campeonato no 8ºlugar, com 43 pontos. Os golos foram marcados por Pires e Walterson Silva.









A primeira parte começou por ser equilibrada, com oportunidades de golo para ambas os lados, mas o conjunto de Moreira de Cónegos adiantou-se no marcador aos 22’, num contra-ataque finalizado por Pires, que acabou por bisar aos 44’.

No início da segunda parte, Ivo Vieira fez três alterações, subindo as linhas, mas o Moreirense marcou de novo, aos 84’, por Walterson Silva.