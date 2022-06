Egito despede selecionador após goleada contra Coreia do Sul de Paulo Bento

O técnico Ehab Galal foi afastado do cargo de selecionador egípcio de futebol apenas dois meses depois de ter sucedido ao português Carlos Queiroz, tendo disputado só três jogos, anunciou esta quinta-feira a federação local (FEF).

De acordo com um porta-voz do organismo, a direção a FEF optou por despedir Galal, de 54 anos, após a goleada sofrida num particular com a Coreia do Sul, do técnico português Paulo Bento, por 4-1, em Seul.

"Vamos contratar um treinador estrangeiro e já temos muitos currículos, pois o nome do Egito é muito grande e são muitos os treinadores que nos contactaram para treinar a equipa", garantiu a FEF.

Galal, que sucedeu a Queiroz em 12 de abril, até começou bem com um triunfo sobre a Guiné-Conacri (1-0) no apuramento para a próxima Taça das Nações Africanas, mas depois sofreu uma surpreendente derrota na Etiópia (2-0).

O antigo defesa central protagoniza assim o segundo despedimento mais rápido da seleção egípcia, com Anwar Salama a ter ocupado o cargo apenas 15 dias em 1999.

Antes, Carlos Queiroz passou oito meses no comando dos 'faraós' acabando por atingir a final da Taça das Nações Africanas (derrota com o Senegal) e falhar o apuramento para o Mundial2022 também por causa dos senegaleses, que foram mais fortes nos 'play-off' africano.