Ego gigante do leão em Guimarães

O Sporting saiu este sábado de Guimarães com o ego gigante depois de ter operado uma reviravolta para vencer o Vitória, por 3-1, numa partida onde houve dois golões, de Paulinho e Marcus Edwards.Rúben Amorim procedeu a quatro alterações face ao último onze (jogo como Moreirense, 2-0), com as trocas por opção de Neto por Gonçalo Inácio, Feddal por Nuno Santos, Edwards por Sarabia. Viu-se obrigado a colocar Esgaio no lugar de Porro, que sentiu uma dor e ficou fora dos convocados.O primeiro sinal de perigo foi dado pelos vimaranenses, com Rochinha (11’) a obrigar Adán a defesa com os punhos.O jogo ganhou ânimo e perigo junto às duas balizas. Da luta a meio-campo resultaram sucessivas faltas, quezílias e amarelos. Mas foram os vimaranenses que se colocaram em vantagem, num toque de Coates que deixou Estupiñán em boa posição para inaugurar o marcador.Os leões reagiram e Amorim desesperava do banco, com um falhanço incrível de Slimani após passe de Nuno Santos.O Sporting mantinha a pressão e Gonçalo Inácio viu um remate ser travado pelo braço de Alfa Semedo. O árbitro Fábio Veríssimo não teve dúvidas e assinalou grande penalidade, que Sarabia converteu no empate.Na etapa complementar, os anfitriões entraram com tudo, mas foi o Sporting que foi mais perigoso. Paulinho assumiu o protagonismo. Tentou um chapéu e falhou. Apareceu na cara de Bruno Varela e permitiu a defesa do guarda-redes. Mas à terceira foi de vez. O avançado leonino aproveitou uma boa combinação de Sarabia com Pote e consumou a reviravolta do marcador com um golo de calcanhar.Os anfitriões esboçaram uma reação e causaram algum perigo junto da baliza de Adán. Mas o golpe fatal surgiu por Marcus Edwards, que trocou os vimaranenses por Alvalade em janeiro, com um golão ao rematar colocado de fora da área para o 3-1, já nos descontos. Triunfo suado dos leões, que colocam pressão no líder FC Porto, que joga este domingo no Bessa.Os golos de Paulinho e de Marcus Edwards foram de elevada nota artística. O avançado leonino consumou a reviravolta com um toque de calcanhar, e o inglês regressou a Guimarães para fazer o 3-1 com um golão de fora da área.Cenas lamentáveis na bancada protagonizadas por adeptos vimaranenses que obrigaram à intervenção policial. O comportamento do banco do V. Guimarães também não ajudou, com três elementos expulsos por protestos.Fábio Veríssimo distribuiu amarelos e vermelhos (Pepa e dois elementos da equipa técnica) sem contemplações. Bem ao assinalar a grande penalidade por mão de Alfa Semedo após um toque de Gonçalo Inácio.Seguro quando foi chamado a intervir.Cumpriu, mas sem brilhar.Incompreensível como perde a bola no 1-0.Positiva à justa.Noite difícil frente ao meio-campo adversário.Tentou dar critério à posse, nem sempre teve o apoio devido.Deu largura e ofereceu um golo a Slimani.Frio e eficaz a marcar o penálti.Foi o mais regular no jogo todo. Impecável na defesa e solícito no ataque. Um passe excecional a isolar Paulinho que o avançado falhou.Falhanços incríveis aos 56’ e 63’ compensados com o golo da reviravolta.Fraco. Falhou sozinho aos 27 minutos.Assistência no 1-2.Entrou bem.Segurou o resultado.Golo de bandeira, o primeiro pelo Sporting.Sem tempo.Como Ugarte chegou este sábado aos 30 jogos, o Sporting paga mais 2 M € por 10% do passe.Os jogadores tinham este sábado dois riscos na cara como símbolo de igualdade.Sem jogo pelo Man. United, Bruno Fernandes assistiu este sábado ao jogo no estádio.Aproveitando a pausa para as seleções, Amorim vai dar mais do que um dia de folga.