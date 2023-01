FC Porto 0-0 Arouca

Jogo Em direto

Início 1ª parte

O FC Porto recebe o Arouca esta quarta-feira, em jogo dos 'oitavos' da Taça de Portugal com início marcado para as 20h45. Sérgio Conceição aposta no seguinte onze para a partida no Estádio do Dragão.: Cláudio Ramos; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Uribe, Grujic, Otávio, Galeno; Taremi e Verón: Diogo Costa, Pepe, Pepê, Rodrigo Conceição, Namaso, Toni Martínez, Eustaquio, Gonçalo Borges e Bernardo Folha: João Valido; Tiago Esgaio, João Basso, Jerome Opoku e Weverson; Soro, David Simão e Alan Ruiz; Sylla, Antony e Oday Dabbagh: Thiago Rodrigues, Mateus Quaresma, Arsénio, Bruno Marques, Oriol Busquets, Yaw Moses, Pedro Moreira, Milovanov e GalovicSiga o jogo AQUI