O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, utilizou as redes sociais para reagir à vitória do Benfica frente ao Rio Ave na partida deste domingo."El GUITO acaba de ser eleito melhor jogador da Liga", escreveu o autarca na sua página pessoal de Facebook.Momentos antes da partida terminar, o presidente portuense escrevera ainda: "A ver uma comédia. Agora, roubaram-me a cassete", pode ler-se.Recorde-se que os encarnados ficaram a um ponto do título após triunfarem em Vila do Conde por 3-2.