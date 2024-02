Aos 40 anos, Dani Alves, o segundo jogador com mais títulos oficiais na história do futebol, enfrenta o pior desafio da sua vida. Está acusado de abuso sexual de uma jovem, de 23 anos, numa discoteca de Barcelona.“Ela não queria, mas ele agarrou-a, atirou-a para o chão e disse qualquer coisa como ‘és a minha p...’. Contou-se que a tinha magoado muito”, descreveu uma prima da vítima, no primeiro dia do julgamento, segunda-feira.