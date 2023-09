"Ele é nosso jogador": Presidente do Atlético de Madrid contente com exibições de Félix

O presidente do Atlético de Madrid lembrou este domingo que João Félix é jogador do clube, em declarações citadas pelo jornal espanhol Sport."Ele é nosso jogador. Devemos protegê-lo, ajudá-lo e pensar que, se ele estiver bem, é bom para nós", declarou Enrique Cerezo."Sempre dissemos, eu em particular, que ele é um jogador fantástico, e está a mostrar isso no Barcelona", argumentou, reconhecendo que o português "não se adaptou" e "não teve sorte" nos 'colchoneros'."Connosco não funcionou. Não tirou tudo de dentro dele. Foi para o Chelsea e isso também não aconteceu. E agora no Barcelona está a tirar. Os grandes jogadores acabam sempre por demonstrá-lo", concluiu.João Félix encontra-se cedido por empréstimo do Atlético de Madrid ao emblema da Catalunha. O negócio, alcançado no último dia da janela de transferências deste verão, não contempla qualquer opção de compra.