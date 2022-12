"Ele saiu e está no passado": Ten Hag fala pela primeira vez sobre saída de Ronaldo do United

Ele saiu e está no passado. Agora, estamos a olhar para a frente, para o futuro

O treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, falou, esta quarta-feira, pela primeira vez, em entrevista às redes sociais do clube, sobre Cristiano Ronaldo, 20 dias depois do anúncio da saída do jogador.", referiu o técnico neerlandês quando questionado sobre o futebolista internacional português.Ainda antes da rescisão de contrato de CR7 com o United, o jogador deu uma entrevista polémica na qual abordou a relação com Ten Hag: "Não tenho respeito por ele porque ele não me respeitou", atirou Ronaldo.No dia 22 de novembro, o clube inglês anunciou por acordo mútuo e "com efeitos imediatos" a saída do internacional português do Manchester United.