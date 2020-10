Eleições do Benfica antecipadas para 28 de outubro

O presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Benfica reuniu-se esta sexta-feira com os quatro candidatos à presidência do clube - Luís Filipe Vieira (Lista A), Noronha Lopes (lista B), Luís Miguel David que substituiu Bruno Costa Carvalho (lista C) e Rui Gomes da Silva (lista D) - e decidiu antecipar as eleições agendadas para a próxima sexta-feira, altura em que vigorará a proibição de circulação de pessoas entre concelhos, decretou o Governo.



A decisão do Conselho de Ministros, que se prende com a pandemia de Covid-19, ocorrerá entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, colidia diretamente com a data de realização das eleições do Benfica.

