As eleições para os órgãos sociais do Benfica, marcadas para 30 de outubro, podem ser adiadas uma semana, para 6 de novembro, em consequência da decisão do Governo em proibir a circulação entre concelhos, entre as 00h00 de 30 deste mês e as 23h59 de 3 de novembro.



